Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах

Модель выбрала для съемки костюм, состоящий из шорт и топа, декорированного рюшами.

"Назад", – подписала она снимки.

Контекст:

Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Сейчас ей 31 год. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.