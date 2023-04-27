Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Мода

"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.

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Меркьюри умер в 1991 году
Меркьюри умер в 1991 году
Фото: Freddie Mercury / Facebook

Кожаные шорты лидера британской группы Queen Фредди Меркьюри были проданы на аукционе за £18 тыс. (почти 825 тыс. грн). Об этом 25 апреля сообщается на сайте Omega Auctions.

В описании лота отмечается, что артист выходил в этих шортах несколько раз во время выступлений, в том числе и на аншлаговом концерте Queen в Бирмингеме 6 декабря 1980 года.

Эти шорты также были упомянуты секретарем фан-клуба Queen Джеки Ганном в книге "Как это началось". Он написал, что артист надел эти шорты, чтобы "шокировать публику во время выхода на бис". 

"Самые короткие, самые узкие черные кожаные шорты, которые он смог найти  они не оставляли много воображению, но никто не жаловался", – описал наряд звезды Ганном. 

Представители Omega Auctions заявили, что шорты приобрел иностранный участник торгов.

Контекст:

Меркьюри (настоящее имя – Фаррух Булсара) родился 5 сентября 1946 года, умер 24 ноября 1991 года. Его репертуар имел широкий диапазон: от хард-рока до оперы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Queen, аукцион, Фредди Меркьюри, шорты
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