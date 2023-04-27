"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.

В описании лота отмечается, что артист выходил в этих шортах несколько раз во время выступлений, в том числе и на аншлаговом концерте Queen в Бирмингеме 6 декабря 1980 года.

Эти шорты также были упомянуты секретарем фан-клуба Queen Джеки Ганном в книге "Как это началось". Он написал, что артист надел эти шорты, чтобы "шокировать публику во время выхода на бис".

"Самые короткие, самые узкие черные кожаные шорты, которые он смог найти – они не оставляли много воображению, но никто не жаловался", – описал наряд звезды Ганном.

Представители Omega Auctions заявили, что шорты приобрел иностранный участник торгов.