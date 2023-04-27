"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим

"Начнем с того, что здесь никакой сенсации нет. Потому что вся сенсация в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в арендованном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", – заявила певица.

Она опровергла слова экс-супруга о том, что о разводе он узнал после получения судебной повестки.

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто было смешно из-за этого", – сказала Билозир.