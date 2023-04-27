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27 апреля, 2023
 
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"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим

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Недзельский второй муж Билозир
Недзельский – второй муж Билозир
Фото: Oksana Bilozir / Facebook

65-летняя украинская певица Оксана Билозир больше 10 лет не жила вместе со своим мужем, 55-летним экс-директором Дворца "Украина", а сейчас военнослужащим Романом Недзельским, но на развод подала только в декабре 2022 года. Об этом она рассказала в интервью, которое 27 апреля опубликовано на сайте "Обозреватель".

"Начнем с того, что здесь никакой сенсации нет. Потому что вся сенсация в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в арендованном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", – заявила певица.

Она опровергла слова экс-супруга о том, что о разводе он узнал после получения судебной повестки. 

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто было смешно из-за этого", – сказала Билозир.

Контекст:

Недзельский  второй муж Билозир. О разводе пары стало известно со слов Недзельского 25 апреля. 

"Я в армии. Меня уже больше года нет дома. У нас в армии есть большая проблема, когда мужья служат и получают информацию, что они теряют семьи. Я, кстати, один из тех военных психологов, который получал такую информацию и успокаивал, но в то же время знал, что у меня такая же ситуация. Нечем хвастать", – заявил тогда Недзельский. Он признался, что после развода не общается с экс-женой. О том, что они не жили вместе, Недзельский не говорил. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оксана Билозир, развод, Роман Недзельский
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