Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером

Свое мнение она высказала в ответ на предложение подписчиков записать интервью с ресторатором. Рамина также опубликовала скриншот поста, в котором Клопотенко критикует ее за интервью с украинской певицей Loboda.

"Вот за "обычного" неприятно", – написал он, сопроводив свой комментарий смеющимися смайлами.

Скриншот: klopotenko / Instagram