Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером

Свое мнение она высказала в ответ на предложение подписчиков записать интервью с ресторатором. Рамина также опубликовала скриншот поста, в котором Клопотенко критикует ее за интервью с украинской певицей Loboda.
"Вот за "обычного" неприятно", – написал он, сопроводив свой комментарий смеющимися смайлами.
Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского.
В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.
На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.