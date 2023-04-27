Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Новости

Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером

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Ранее Клопотенко раскритиковал Эсхакзай за интервью с певицей Loboda
Ранее Клопотенко раскритиковал Эсхакзай за интервью с певицей Loboda
Фото: klopotenko / Instagram, raminalalala / Instagram

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко 27 апреля в Instagram Stories разместил скриншот газетной публикации о том, что украинский блогер Рамина Эсхакзай назвала его "обычным лицемером".

Свое мнение она высказала в ответ на предложение подписчиков записать интервью с ресторатором. Рамина также опубликовала скриншот поста, в котором Клопотенко критикует ее за интервью с украинской певицей Loboda.

"Вот за "обычного" неприятно", – написал он, сопроводив свой комментарий смеющимися смайлами. 

Скриншот: klopotenko / Instagram
Скриншот: klopotenko / Instagram

Контекст:

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского

В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.

На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Рамина, Евгений Клопотенко, Рамина Эсхакзай
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