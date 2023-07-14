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14 июля, 2023
 
Мода

Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами

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Стимулировать утолщение волос можно с помощью массажных техник
Стимулировать утолщение волос можно с помощью массажных техник
Фото: depositphotos.com

Украинский трихолог Анна Халдеева в интервью, которое опубликовано 14 июля на сайте украинского Vogue, рассказала, как с помощью массажа сделать тонкие волосы более густыми.

По словам эксперта, главное, что нужно знать об уходе за тонкими волосами, – если их структура обусловлена генетически, то густыми они не станут, сколько бы усилий и средств в это ни было инвестировано.

В остальных случаях стимулировать утолщение волос можно с помощью массажных техник, благодаря которым улучшается лимфодренаж, кровоток к фолликулам волос и сальным железам, дренаж сальных и потовых желез.

Как массажировать голову

Начинать массаж нужно с воротниковой зоны, разминая ее руками. Затем можно перейти к передней линии роста волос над лбом. Главное при этом – не тереть кожу, а проходить ее мягкими движениями с помощью подушечек пальцев.

От лба эксперт рекомендует двигаться к теменной зоне, а затем вниз. Массировать зоны лимфоузлов и переднюю часть шеи не нужно. Трихолог отметила, что лучше всего массировать голову в душе после того, как нанесли на волосы шампунь.

По словам специалиста, в случае, если кожа головы виднеется сквозь пробор, нужно обратиться за консультацией к профильному специалисту.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: волосы
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