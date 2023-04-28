"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания". Мастер педикюра рассказала, как содержать ноги в порядке

Укорачивать длину ногтей на ногах нужно раз в 14 дней Фото: fenail.studio / Instagram

"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания. Эти правила помогут вам поддерживать их здоровое состояние и вид", – отметила мастер.

Дунай порекомендовала убирать длину ногтей на ногах раз в 10–14 дней.

"Хорошо протирайте ноги после мытья, уделяйте внимание пространству между пальцами", – порекомендовала мастер.

Она добавила, что наносить крем на ноги следует на сухую кожу каждый день перед сном. А при необходимости использовать спрей для подсушивания кожи.

Посещать мастера для профессионального педикюра специалист посоветовала по крайней мере раз в месяц.