Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2023
 
Мода

"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания". Мастер педикюра рассказала, как содержать ноги в порядке

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Укорачивать длину ногтей на ногах нужно раз в 14 дней
Укорачивать длину ногтей на ногах нужно раз в 14 дней
Фото: fenail.studio / Instagram

Украинский мастер маникюра и педикюра Юлия Дунай на своей странице в Instagram рассказала о базовом уходе за ногами.

"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания. Эти правила помогут вам поддерживать их здоровое состояние и вид", – отметила мастер.

Дунай порекомендовала убирать длину ногтей на ногах раз в 10–14 дней.

"Хорошо протирайте ноги после мытья, уделяйте внимание пространству между пальцами", – порекомендовала мастер.

Она добавила, что наносить крем на ноги следует на сухую кожу каждый день перед сном. А при необходимости использовать спрей для подсушивания кожи.

Посещать мастера для профессионального педикюра специалист посоветовала по крайней мере раз в месяц.

Теги: мода и красота, советы, ноги, педикюр
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