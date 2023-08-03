"Все будут просить". Названы шесть цветов лака, которые будут наиболее популярны в августе

Популярным цветом в августе будет оливково-зеленой и все лаки из этой палитры Фото: depositphotos.com

По мнению редакции, популярным цветом в августе будет оливково-зеленой и все лаки из этой палитры. В публикации отмечается, что уже сейчас этот трендовый маникюр лидирует в Instagram.

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На вершине популярности по-прежнему остаются "голые ногти".

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Замыкает тройку лидеров цвет "холодный красный".

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Также популярностью будут пользоваться черный лак с глянцевым блеском, цвет синего океана и классический французский маникюр.