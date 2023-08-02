Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Огороды

"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы

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Опрыскивание от фитофторы проводят раз в несколько дней
Опрыскивание от фитофторы проводят раз в несколько дней
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала "У саду і на городі" показала, как делает раствор для опрыскивания помидоров.

Признаком фитофторы являются бурые пятна на растении, которые идут снизу вверх. Когда сухо и тепло, они высыхают, когда влажно – начинают гнить.

Приготовление раствора

  • 60 капель йода;
  • 1,5 г борной кислоты;
  • 200 мл молока;
  • 0,5 л воды.

Борную кислоту нужно растворить в теплой воде. 

Все ингредиенты влить в канистру с 10 л воды.

Опрыскивание

Растения нужно опрыскивать через три дня, если погода влажная, если сухая – раз в пять-семь дней.

"Во время вегетационного периода хватает трехкратной обработки растения", – отметила огородница.

Контекст:

Фитофтороз – заболевание садовых культур, возбудителем которого являются грибковые микроорганизмы. Эта болезнь быстро распространяется и может привести к потере урожая.

Особенно фитофторозу подвержены томаты.

Теги: урожай, помидоры, огород, огородные работы, обработка, томаты, фитофтора
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