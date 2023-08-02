"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы

Опрыскивание от фитофторы проводят раз в несколько дней Фото: depositphotos.com

Признаком фитофторы являются бурые пятна на растении, которые идут снизу вверх. Когда сухо и тепло, они высыхают, когда влажно – начинают гнить.

Приготовление раствора

60 капель йода;

1,5 г борной кислоты;

200 мл молока;

0,5 л воды.

Борную кислоту нужно растворить в теплой воде.

Все ингредиенты влить в канистру с 10 л воды.

Опрыскивание

Растения нужно опрыскивать через три дня, если погода влажная, если сухая – раз в пять-семь дней.

"Во время вегетационного периода хватает трехкратной обработки растения", – отметила огородница.