"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы

Признаком фитофторы являются бурые пятна на растении, которые идут снизу вверх. Когда сухо и тепло, они высыхают, когда влажно – начинают гнить.
Приготовление раствора
Борную кислоту нужно растворить в теплой воде.
Все ингредиенты влить в канистру с 10 л воды.
Опрыскивание
Растения нужно опрыскивать через три дня, если погода влажная, если сухая – раз в пять-семь дней.
"Во время вегетационного периода хватает трехкратной обработки растения", – отметила огородница.
Фитофтороз – заболевание садовых культур, возбудителем которого являются грибковые микроорганизмы. Эта болезнь быстро распространяется и может привести к потере урожая.
Особенно фитофторозу подвержены томаты.