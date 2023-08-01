Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок

Недозревшие томаты не нужно обильно поливать Фото: depositphotos.com

"Если в августе погода начинает меняться и наступают холода, нужно ускорить покраснение помидоров", – отметила огородница.

Обрезка

Листья необходимо обрезать до первой кисти томатов. Следует обнажить стебель, чтобы куст хорошо проветривался. Достаточно оставить пару листов сверху.

Одновременно это самый простой способ защитить помидоры от фитофторы. Именно с нижних листов, которые дотрагиваются до земли, чаще всего начинается заболевание.

Полив

Если климат позволяет, можно вообще прекратить полив томатов либо же минимизировать его.

"При минимальном поливе плоды растут вкусные и сладкие, кислинка и водянистость полностью исчезают", – объяснила автор канала.

Подкормка

"Чтобы помидоры были слаще и созрели быстрее, их подкармливают раствором золы: берут 1 стакан золы на 10 л воды.

При отказе от полива во время созревания помидоров можно опрыскивать листья и плоды пеплом. Следует приготовить раствор в соотношении 1/2 стакана пепла на 10 л воды.