"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе

В начале августа посадки огурцов нужно заворачивать на ночь нетканым материалом, чтобы защитить от холодной росы. "Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут", – предупредили в материале.

Огурцы нужно накрывать пленкой в случае, если днем идут прохладные дожди.

Полив в августе необходимо сократить. Если температура на улице ниже 18 градусов, поливать растения нужно из расчета 2 л воды под каждый куст. Если температура около 15 градусов, достаточно 0,5 л воды под растение.

Поливать огурцы нужно только утром, чтобы уменьшить образование конденсата. При этом вода должна быть теплой.