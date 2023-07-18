Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Огороды

Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с белым налетом на розах

Мучнистую росу вызывают мучнисторосяные грибки-паразиты, чьи споры легко переносятся ветром
Мучнистую росу вызывают мучнисторосяные грибки-паразиты, чьи споры легко переносятся ветром
Фото: depositphotos.com

На розах часто можно заметить белый налет, который легко стирается, но вскоре появляется снова. О том, как бороться с мучнистой росой на розах, рассказало издание "На пенсии".

Мучнистую росу вызывают мучнисторосяные грибки-паразиты, чьи споры легко переносятся ветром. Листья и бутоны пораженных кустов вянут, желтеют и опадают. Белый налет сильно затрудняет фотосинтез. На их месте иногда появляются новые листья, но чаще всего сморщенные и недоразвитые. Растение сильно ослабевает. Если не бороться с мучнистой росой, роза погибнет.

Профилактика мучнистой росы на розах

Лучше изначально выбирать устойчивые к мучнистой росе сорта роз. Например, "Кадиллак", "Розоман Жанон", "Вестминстер", "Глория Дей", "Афродита", "Крокус Роуз", "Халле", "Саммерсон", "Хот Чоколат".

Высаживать розы нужно на хорошо дренированных почвах и в местах с достаточным освещением. Не допускать загущения посадок. Своевременно убирать и уничтожать растительные остатки.

Поливать кусты следует только в утренние часы, чтобы листья успели высохнуть днем и только после высыхания верхнего слоя грунта.

Вносить необходимо рекомендованные нормы минеральных удобрений, особенно азотных – лучше недокормить растение, чем перекормить. Допустимый вариант – замена минеральных удобрений на органические (компост, разведенный куриный помет).

Два-три раза за сезон нужно опудривать розы золой.

В профилактических целях можно опрыскивать розовые кусты "Фитоспорином–М".

Контекст:

Мучнистой росе могут быть подвержены не только розы, а и другие культуры. Например, огурцы. Чтобы избавиться от заболевания, необходимо сразу удалить и уничтожить пораженные места и полечить растение коровяком, молотой серой или коллоидной серой.

Теги: удобрения, розы, растения, мучнистая роса
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