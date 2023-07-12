Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки

Гусеницы больше всего вредят капусте Фото: depositphotos.com

Совка питается не только капустой и другими крестоцветными культурами, но и луком, картофелем, томатами, горохом, бобами, салатом, свеклой. Но наибольший вред она наносит капусте.

Подросшие гусеницы погружаются в початки и загрязняют их своими экскрементами.

Как бороться с вредителем

Необходимо провести глубокую зяблевую вспашку для более полного уничтожения куколок капустной совки.

Производится ручной сбор гусениц и яиц, а также дополнительное опрыскивание химическими средствами.

Инсектициды целесообразно применять в период появления гусениц и в период, когда они кормятся открыто и наиболее уязвимы. Эффективны в борьбе с капустной совкой препараты "Матч 050" и "Децис Форте".