Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Огороды

Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая

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Эксперт посоветовала комбинировать в одном венке лук разного размера
Эксперт посоветовала комбинировать в одном венке лук разного размера
Видео: Життя бентежне / YouTube

Автор украинского YouTube-канала о садовых и огородных работах в обучающем видео под названием "Плетем лук в венок для длительного хранения" рассказала, как правильно сформировать косы из лука, чтобы он хранился как можно дольше и не сгнил. По словам эксперта, это самый оптимальный метод хранения урожая.

"Этот способ значительно сократит вероятность того, что большая часть лука испортится во время хранения. Процесс занимает немного времени", – отметила автор ролика. 

Эксперт посоветовала комбинировать в одной косе лук разного размера. Для плетения лук должен быть с еще зелеными, эластичными перьями, которые досушатся в венке. 

Для формирования венка понадобится крепкая синтетическая веревка. Ее вплетают в первую луковицу, а затем, чередуя листья лука с веревкой, туго докладывают новые луковицы.

"Если луковица большая, докладывать новые можно через несколько сплетений", – посоветовала эксперт. 

В конце венка необходимо завязать тугой узел и сформировать петлю, чтобы венок можно было подвесить. 

ВИДЕО
Видео: Життя бентежне / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, лук, огород, венки
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