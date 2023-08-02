  Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая

"Этот способ значительно сократит вероятность того, что большая часть лука испортится во время хранения. Процесс занимает немного времени", – отметила автор ролика.

Эксперт посоветовала комбинировать в одной косе лук разного размера. Для плетения лук должен быть с еще зелеными, эластичными перьями, которые досушатся в венке.

Для формирования венка понадобится крепкая синтетическая веревка. Ее вплетают в первую луковицу, а затем, чередуя листья лука с веревкой, туго докладывают новые луковицы.

"Если луковица большая, докладывать новые можно через несколько сплетений", – посоветовала эксперт.

В конце венка необходимо завязать тугой узел и сформировать петлю, чтобы венок можно было подвесить.

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