Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе

Подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре Скриншот: Simple & Easy / YouTube

"В период созревания и уборки урожая необходимо сократить количество азота, используя натуральные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, – отметила автор видео. – Лучше всего использовать эти удобрения в августе, чтобы стимулировать более продолжительный и продуктивный овощной сезон".

По словам эксперта, подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре, а после внесения этого удобрения урожай будет безопасным для здоровья.

"Молоко содержит кальций, белок и витамины, которые укрепят корневую систему и стимулируют рост растений, – объяснила автор видео. – Молоко также действует как натуральный фунгицид и антисептик".

Приготовление

100 мл необработанного коровьего молока растворите в 2 л воды. Перемешайте и поливайте этим раствором растения рано утром или поздно вечером. Подкормка также подходит для опрыскивания листьев, чтобы защитить их от вредителей.