Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе

"В период созревания и уборки урожая необходимо сократить количество азота, используя натуральные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, – отметила автор видео. – Лучше всего использовать эти удобрения в августе, чтобы стимулировать более продолжительный и продуктивный овощной сезон".
По словам эксперта, подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре, а после внесения этого удобрения урожай будет безопасным для здоровья.
"Молоко содержит кальций, белок и витамины, которые укрепят корневую систему и стимулируют рост растений, – объяснила автор видео. – Молоко также действует как натуральный фунгицид и антисептик".
Приготовление
Чтобы спасти огурцы от жары, можно использовать гумус, образованный дождевыми червями. Он обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе.
Также растениям во время засухи необходим полив питательным раствором. Для его приготовления можно использовать любое пиво. Для этого размешайте 0,5 л алкогольного напитка в 5 л воды.