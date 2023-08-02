Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Огороды

Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе

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Подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре
Подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре
Скриншот: Simple & Easy / YouTube

Автор YouTube-блога о садовых и огородных работах Simple & Easy в новом ролике под названием "Помидоры и огурцы перестали гнить и желтеть с этим дешевым раствором" рассказала, как в августе из коровьего молока приготовить подкормку для растений.

"В период созревания и уборки урожая необходимо сократить количество азота, используя натуральные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, – отметила автор видео. – Лучше всего использовать эти удобрения в августе, чтобы стимулировать более продолжительный и продуктивный овощной сезон". 

По словам эксперта, подкормка из молока помогает растениям быть более устойчивыми к жаре, а после внесения этого удобрения урожай будет безопасным для здоровья.

"Молоко содержит кальций, белок и витамины, которые укрепят корневую систему и стимулируют рост растений, – объяснила автор видео. – Молоко также действует как натуральный фунгицид и антисептик".

Приготовление

  1. 100 мл необработанного коровьего молока растворите в 2 л воды. 
  2. Перемешайте и поливайте этим раствором растения рано утром или поздно вечером. Подкормка также подходит для опрыскивания листьев, чтобы защитить их от вредителей.
Контекст:

Чтобы спасти огурцы от жары, можно использовать гумус, образованный дождевыми червями. Он обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе.

Также растениям во время засухи необходим полив питательным раствором. Для его приготовления можно использовать любое пиво. Для этого размешайте 0,5 л алкогольного напитка в 5 л воды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: молоко, урожай, огород
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