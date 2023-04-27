Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза

Садовод отмечает, что монилиоз есть в саду с ранней весны Фото: depositphotos.com

Монилиоз – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид. Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят.

"Монилиоз есть в саду с ранней весны. Как только становится теплее, он проявляется уже так сильно, что вы видите погибшие деревья и засохшие ветки. Независимо от того, проводили вы профилактические обработки или нет, придется обрабатывать здесь и сейчас, – отметила садовод. – Делаем обработку сразу, как заметили болезнь. Срезайте сухое, опрыскивайте живое. Через семь дней повторите опрыскивание".

Эксперт рекомендует после этого постоянно мониторить сад, проводя раз в месяц профилактическую обработку деревьев биофунгицидом "Микохелп".

"Потому что им можно работать по цвету. А именно в период цветения монилиоз развивается катастрофически быстро", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Спасібова * Агро-блогиня (@30_sotok)