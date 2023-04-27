Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой

Как выглядят насекомые

Жуки бронзовки мохнатой достигают в размере 12 мм, а их тело черного матового цвета покрыто светлыми густыми волосками. Зимуют молодые жуки в коконах в почве на глубине 15–30 см, а весной в период цветения растений выбираются наружу. Как правило, они объедают цветущие абрикос, персик, черешню, яблоню, грушу.

Как бороться с вредителями

Бронзовка мохнатая наименее активна в утренние и вечерние часы, поэтому опытные садоводы рекомендуют в это время потрясти деревья, предварительно подстелив под них брезент. Упавших жуков необходимо уничтожить.

Одним из эффективных способов борьбы с этими жуками также является опрыскивание растений водой в середине дня, когда насекомые максимально активны. Суть метода заключается в том, что во время опрыскивания капли воды оседают на волосках жуков, лишая их двигательной активности. Спустя пару минут после орошения жуков необходимо стряхнуть.

Эксперты рекомендуют также устанавливать в саду ловушки синего или фиолетового цвета с холодным раствором инсектицидов. Эксперты отмечают, что именно эти цвета привлекают насекомых.

Для приготовления раствора применяют препараты Калипсо 480 SC, КС (0,2 – 0,3 л/га) и Маврик, ЭВ (0,2 – 0,6 л/га), которые безопасны для пчел и эффективны для борьбы с другими вредителями.