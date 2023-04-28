Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2023
 
Огороды

Не садите помидоры рядом с этими культурами, иначе будет плохой урожай. Названы пять худших соседей томатов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рядом с помидорами нельзя сажать картофель, капусту, баклажаны, кукурузу и фенхель
Рядом с помидорами нельзя сажать картофель, капусту, баклажаны, кукурузу и фенхель
Фото: depositphotos.com

От того, какие растения будут посажены рядом с помидорами, зависит будущий урожай томатов, сообщается на сайте украинского издания "На пенсии".

По словам огородников, рядом с помидорами нельзя сажать картофель, капусту, баклажаны, кукурузу и фенхель, иначе будет плохой урожай томатов. 

Лучшим соседом помидоров опытные огородники называют лук. Эксперты отмечают, что это растение отпугнет от помидоров тлю и клещей.

Также рядом с грядками с помидорами можно посадить спаржу или салат. Отмечается, что для каждого из растений такое соседство будет полезным. 

Еще одним вариантом удачного соседства являются бархатцы. Они привлекают пчел, отпугивают тлю, слизней, томатных червей и улиток. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: помидоры, садоводство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Львовские хирурги впервые в Украине провели ребенку операцию на мозге с пробуждением, чтобы не повредить участки, которые отвечают за речь и движение
Львовские хирурги впервые в Украине провели ребенку операцию на мозге с пробуждением, чтобы не повредить участки, которые отвечают за речь и движение
Галина ГРИШИНА
"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания". Мастер педикюра рассказала, как содержать ноги в порядке
"Ваши ножки заслуживают ухода и внимания". Мастер педикюра рассказала, как содержать ноги в порядке
Не садите помидоры рядом с этими культурами, иначе будет плохой урожай. Названы пять худших соседей томатов
Не садите помидоры рядом с этими культурами, иначе будет плохой урожай. Названы пять худших соседей томатов
Галина ГРИШИНА
  Мед на волосах, акулы в небе и объятия с темнокожим мужчиной. Тина Кароль выпустила клип на трек "Honey & Мед". Видео
  Мед на волосах, акулы в небе и объятия с темнокожим мужчиной. Тина Кароль выпустила клип на трек "Honey & Мед". Видео
"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт
"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт
"Разведешься придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной
"Разведешься – придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной
  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали
  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали
  Добавьте эти два простых ингредиента в молоко, чтобы получился натуральный творог. Кулинарный лайфхак
  Добавьте эти два простых ингредиента в молоко, чтобы получился натуральный творог. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 