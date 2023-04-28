Не садите помидоры рядом с этими культурами, иначе будет плохой урожай. Названы пять худших соседей томатов

Рядом с помидорами нельзя сажать картофель, капусту, баклажаны, кукурузу и фенхель Фото: depositphotos.com

По словам огородников, рядом с помидорами нельзя сажать картофель, капусту, баклажаны, кукурузу и фенхель, иначе будет плохой урожай томатов.

Лучшим соседом помидоров опытные огородники называют лук. Эксперты отмечают, что это растение отпугнет от помидоров тлю и клещей.

Также рядом с грядками с помидорами можно посадить спаржу или салат. Отмечается, что для каждого из растений такое соседство будет полезным.

Еще одним вариантом удачного соседства являются бархатцы. Они привлекают пчел, отпугивают тлю, слизней, томатных червей и улиток.