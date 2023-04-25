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25 апреля, 2023
 
Огороды

Не сажайте возле дома грецкий орех! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки

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Грецкий орех может повредить здание, если растет слишком близко к нему
Грецкий орех может повредить здание, если растет слишком близко к нему
Фото: pixabay.com

Дерево грецкого ореха может нанести вред, если посажено в неподходящем месте. Об этом сообщили на сайте ITV.

Грецкий орех – крупное дерево с мощной корневой системой. Разрастаясь, его корни могут повредить фундамент дома. А крона грецкого ореха настолько широка, что дом будет постоянно находиться в тени, и на крыше начнет развиваться мох.

Это дерево рекомендуется сажать не ближе чем за восемь метров от здания. Посаженный ближе, грецкий орех может не только разрушить постройку, но и сам не сможет нормально развиваться и давать плоды.

Листья грецкого ореха выделяют фитонциды, которые безвредны для человека в малых дозах, но длительное пребывание рядом с деревом может спровоцировать бессонницу и головную боль. 

Теги: деревья, огород, сад, мох, посадка, грецкий орех
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