Не сажайте возле дома грецкий орех! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки

Грецкий орех может повредить здание, если растет слишком близко к нему Фото: pixabay.com

Грецкий орех – крупное дерево с мощной корневой системой. Разрастаясь, его корни могут повредить фундамент дома. А крона грецкого ореха настолько широка, что дом будет постоянно находиться в тени, и на крыше начнет развиваться мох.

Это дерево рекомендуется сажать не ближе чем за восемь метров от здания. Посаженный ближе, грецкий орех может не только разрушить постройку, но и сам не сможет нормально развиваться и давать плоды.

Листья грецкого ореха выделяют фитонциды, которые безвредны для человека в малых дозах, но длительное пребывание рядом с деревом может спровоцировать бессонницу и головную боль.