Почему нет ягод на крыжовнике. Семь главных причин неурожая

Покупка поврежденного или больного посадочного материала. При выборе сорта нужно обращать внимание на степень морозостойкости. Отталкиваться стоит от климата, в котором будет расти культура, от особенностей почвы и степени влажности. Слишком интенсивный полив в жару. Это может приводить к гниению корней и, как следствие, проблемам с плодоношением. Обеднение почвы. Для хорошего образования плодов весной нужно вносить препараты на основе азота, а летом – калийно-фосфорные удобрения. Высокая кислотность почвы – одна из причин, почему корни и стебли плохо растут, а куст не плодоносит. Нельзя высаживать крыжовник под кронами деревьев или близко друг к другу. Следует сохранять дистанцию не менее 80 см. Запущенные кусты. Крыжовник нуждается в ежегодной обрезке. Если этого не делать, куст много сил тратит на то, чтобы питать зеленую массу, а не формировать плоды. Заболевание корневой системы, болезни и вредители.

Если ни одна из причин не найдена, а крыжовник не плодоносит, возможно, куст просто состарился. В этом случае понадобятся омолаживающие обрезки, которые дают только кратковременный эффект.