Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Огороды

Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай

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Рассада перца не должна переохлаждаться
Рассада перца не должна переохлаждаться
Фото: depositphotos.com

На сайте "Зелена садиба" рассказали, какие условия нужно создать для выращивания рассады сладкого перца.

Уход на начальном этапе

Болгарский перец даст первые всходы в период от четырех до 14 дней с начала посадки рассады в грунт в теплице.

Пикирование растения следует сделать на стадии появления первых настоящих листьев, затем следить за состоянием растений.

Достаточное количество света

Рассаду болгарского перца нельзя держать в тени. Для нее нужно организовать подсветку или разместить на подоконнике с солнечной стороны. Рассаде потребуется до 11 часов светового дня. При этом емкость нужно поворачивать к свету разными сторонами.

Температурный режим

После появления всходов как минимум на неделю температуру для болгарского перца нужно снизить до +15–16 °C. Далее рассаду можно держать при комнатной температуре.

Полив и закалка

Важно не поливать рассаду болгарского перца слишком обильно, чтобы она не загнила. Вода должна быть мягкой.

Чтобы рассада была сильной и коренастой, ее нужно закалять. При этом важно избегать низких температур. Минимальная должна достигать +14 °C. Рассаду перед посадкой нужно приучать к переменам погодных условий как минимум две недели.

Теги: урожай, перец, огород, огородные работы, выращивание, растения, рассада перца, болгарский перец
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