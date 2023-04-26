Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай

Уход на начальном этапе

Болгарский перец даст первые всходы в период от четырех до 14 дней с начала посадки рассады в грунт в теплице.

Пикирование растения следует сделать на стадии появления первых настоящих листьев, затем следить за состоянием растений.

Достаточное количество света

Рассаду болгарского перца нельзя держать в тени. Для нее нужно организовать подсветку или разместить на подоконнике с солнечной стороны. Рассаде потребуется до 11 часов светового дня. При этом емкость нужно поворачивать к свету разными сторонами.

Температурный режим

После появления всходов как минимум на неделю температуру для болгарского перца нужно снизить до +15–16 °C. Далее рассаду можно держать при комнатной температуре.

Полив и закалка

Важно не поливать рассаду болгарского перца слишком обильно, чтобы она не загнила. Вода должна быть мягкой.

Чтобы рассада была сильной и коренастой, ее нужно закалять. При этом важно избегать низких температур. Минимальная должна достигать +14 °C. Рассаду перед посадкой нужно приучать к переменам погодных условий как минимум две недели.