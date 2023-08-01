"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе

"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали. Несмотря на погодные условия, корнеплоды будут сладкими, крупными и хрустящими, если вы успеете провести подкормку в августе", – отметили авторы материала.

Удобрения

Чтобы корнеплоды выросли крупными, нужно вносить органические удобрения: компост или перегной. Лучше это делать в почву с предшествующей культурой. Если удобрять растущую морковь, корнеплоды вырастут кривыми, с неприятным йодистым вкусом. Морковь будет сладкой и хрустящей, если в августе подкормить ее микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Они повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно в междурядья из расчета 2 л на один погонный метр. Разводят 1 ч. л. бора и марганца в 10 л воды. После подкормки участок нужно полить чистой водой. Эффективной будет и подкормка древесной золой: используют 1/2 стакана золы на один погонный метр. Почву заделывают тяпкой и поливают. Во второй половине августа морковь можно удобрить раствором борной кислоты. Для этого в 1 л горячей воды нужно растворить 1 ч. л. борной кислоты и влить в 10 л воды. Остуженным раствором опрыскать растения.

"Такие подкормки помогут вам собрать сладкие и вкусные корнеплоды", – заверили авторы материала.