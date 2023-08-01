Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Огороды

"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе

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Морковь вырастет сладкой и вкусной
Морковь вырастет сладкой и вкусной
Фото: depositphotos.com

Чтобы морковь была складкой и хрустящей, необходимо внести несколько простых и доступных удобрений. Как их приготовить и использовать, рассказало издание "На пенсии".

"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали. Несмотря на погодные условия, корнеплоды будут сладкими, крупными и хрустящими, если вы успеете провести подкормку в августе", – отметили авторы материала.

Удобрения

  1. Чтобы корнеплоды выросли крупными, нужно вносить органические удобрения: компост или перегной. Лучше это делать в почву с предшествующей культурой. Если удобрять растущую морковь, корнеплоды вырастут кривыми, с неприятным йодистым вкусом.
  2. Морковь будет сладкой и хрустящей, если в августе подкормить ее микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Они повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно в междурядья из расчета 2 л на один погонный метр. Разводят 1 ч. л. бора и марганца в 10 л воды. После подкормки участок нужно полить чистой водой.
  3. Эффективной будет и подкормка древесной золой: используют 1/2 стакана золы на один погонный метр. Почву заделывают тяпкой и поливают.
  4. Во второй половине августа морковь можно удобрить раствором борной кислоты. Для этого в 1 л горячей воды нужно растворить 1 ч. л. борной кислоты и влить в 10 л воды. Остуженным раствором опрыскать растения.

"Такие подкормки помогут вам собрать сладкие и вкусные корнеплоды", – заверили авторы материала.

Контекст:

Если морковь вырастает деформированной, нужно учитывать факторы, которые к этому приводят. Ими могут быть каменистая почва, недостаток влаги и пространства между растениями.

Теги: удобрения, огород, морковь, огородные работы, растения
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