Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов

Чем полезна подкормка из риса

В рисе содержатся витамины группы В, селен, кальций, фосфор, магний, крахмал, натуральные сахара, антиоксиданты.

Рисовая подкормка повышает фитоиммунитет растений и их устойчивость к неблагоприятным факторам. С помощью этого средства огурцы станут более стойкими к перепадам температур, погодным условиям, вредителям и инфекциям; оно поможет стимулировать рост побегов и развитие корневой системы. В результате огурцы будут более вкусными, а урожай – настолько щедрым, что огурцы придется собирать ведрами.

Как приготовить рисовую подкормку

В кофемолке измельчить горсть коричневого или белого непропаренного риса.

Залить 1 ч. л. рисовой муки (с горкой) литром кипятка. Эта пропорция сохраняется в зависимости от объема прикормки. То есть на 10 л воды нужно взять 10 ч. л. рисовой муки.

Перед применением подкормка должна настояться в течение суток.