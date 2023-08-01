Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи

По словам эксперта, чтобы не ошибиться при выборе колбасы, всегда нужно покупать продукт высшего сорта, так как для его производства берется отборное мясо без примеси костей и кожи, что допускается в продуктах первого сорта.

Грубич посоветовал обращать внимание на целостность оболочки, подчеркнув, что на ней не должно быть царапин и проколов. Еще одним критерием выбора является текстура колбасы.

"Важно, чтобы не было никаких вкраплений или примесей. Если в колбасе есть сало, оно должно быть белого цвета, а не желтого или серого", – подчеркнул Грубич.

Чтобы определить, соответствует ли изделие заявленному высшему сорту, эксперт советует дома капнуть на срез каплю йода. Если она не меняет цвет, значит, количество крахмала в колбасе не превышает нормы. Если же йод стал вместо коричневого синим, это означает, что в продукте содержится большое количество крахмала.

Эксперт рекомендует выбрать "своего" производителя", покупать колбасу в сертифицированных местах, оборудованных холодильниками.