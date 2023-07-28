Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Лайфхаки

Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак

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Огурцы нельзя хранить рядом с дынями и бананами
Огурцы нельзя хранить рядом с дынями и бананами
Фото: depositphotos.com

Редакция украинского кулинарного сайта Shuba рассказала, как хранить огурцы, чтобы они оставались свежими и не морщились как можно дольше.

По словам экспертов, в жару огурцы быстро теряют жидкость и становятся морщинистыми. Чтобы этого избежать, каждый огурец необходимо завернуть в бумажное полотенце, а затем положить в пластиковый пакет для пищевых продуктов с молнией и поместить в овощной ящик в нижней части холодильника, где температура обычно составляет около 10° C.

"Полотенце уберет лишнюю влагу, и огурцы дольше будут оставаться свежими, – отмечается в публикации. – Целые огурцы при правильном хранении остаются свежими и ароматными до недели".

Эксперты обращают внимание на то, что рядом с пакетом с огурцами не должны находиться бананы, дыни и помидоры, которые могут ускорить процесс созревания.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, рецепт, огурцы, лайфхак
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