Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак

Свежее молоко при добавлении соды не будет пениться
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Проверить молоко на свежесть в домашних условиях можно с помощью соды. Об этом простом кулинарном лайфхаке на своем канале в YouTube рассказала украинский кулинарный блогер Татьяна Широкоступ.
"Налейте в стакан 50 мл молока, добавьте четверть чайной ложки соды и перемешайте. Если появилась пена или пузыри, значит, в молоке чрезмерное количество кислоты, что свидетельствует о его несвежести", – отметила автор.
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