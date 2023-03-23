Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак

Свежее молоко при добавлении соды не будет пениться Фото: depositphotos.com

"Налейте в стакан 50 мл молока, добавьте четверть чайной ложки соды и перемешайте. Если появилась пена или пузыри, значит, в молоке чрезмерное количество кислоты, что свидетельствует о его несвежести", – отметила автор.