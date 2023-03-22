Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак

Особенности замачивания
Чтобы после приготовления рис не получился вязким, крупу необходимо предварительно замочить в соленой воде, температура которой составляет около 60 °С.
Отмечается, что именно горячая соленая вода способствует вымыванию крахмала из крупы. Если замачивать рис в холодной воде, его придется перетереть руками.
Время замачивания
В зависимости от сорта риса он должен находиться в воде от полутора до четырех часов. После этого из него можно готовить плов.
Если рис не замачивать, а просто промыть под холодной водой, во время приготовления из него может получиться вязкая каша.