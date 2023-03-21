Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
Рецепты

Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки

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Чтобы сократить время приготовления свеклы, необходимо выбирать корнеплоды среднего размера с тонкой шкуркой
Чтобы сократить время приготовления свеклы, необходимо выбирать корнеплоды среднего размера с тонкой шкуркой
Фото: depositphotos.com

Редакция украинского сайта "На пенсии" 21 марта в авторской статье описала способы, с помощью которых можно отварить свеклу гораздо быстрее, чем обычно.

Как выбрать свеклу

Чтобы сократить время приготовления свеклы, необходимо выбирать корнеплоды среднего размера с тонкой шкуркой. При этом важно не отрезать хвостик.

Сахар для смягчения воды

Чтобы ускорить процесс, в воду необходимо добавить растительное масло и одну столовую ложку сахара. Благодаря этому лайфхаку вода станет мягче, а время приготовления сократится, отмечается в статье. К тому же, благодаря сахару овощ приобретет приятный вкус.

Температуру воды

Чтобы свекла сварилась быстрее, ее нужно опускать в кипяток, а не холодную воду, и варить на большом огне. При этом кастрюлю не рекомендуется накрывать крышкой. Спустя 20 минут сильного кипения свеклу рекомендуется поставить на 10 минут под холодную воду.

Быстрое приготовление в микроволновке

Перед приготовлением свеклу необходимо положить в полиэтиленовый пакет, добавить в него 100 мл воды, плотно завязать и сделать несколько небольших отверстий. Готовить свеклу в микроволновке рекомендуется на мощности 800 Вт около 12 минут.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сахар, кулинария, рецепт, масло, лайфхак, свекла
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