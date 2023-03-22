Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание

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Фермер рекомендует купить для посева сорта "Белое золото"; "Калифорнийское чудо", "Богдан" и "Горький украинский"
Фермер рекомендует купить для посева сорта "Белое золото"; "Калифорнийское чудо", "Богдан" и "Горький украинский"
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-канала "Рідний фермер" рассказал, как правильно подготовить семена перца к посеву.

Какие сорта сеять

Фермер рекомендует купить для посева сорта "Белое золото"; "Калифорнийское чудо", "Богдан" и "Горький украинский".

Обеззараживание семян в растворе перекиси водорода

Перед проращиванием семена необходимо защитить от вредителей и различных заболеваний.

Для этого в 200 мл воды, температура которой составляет 25 °С, растворяем 1 ч. л. перекиси водорода. Затем раствор наливаем в небольшую емкость и оставляем в нем на четыре часа семена перца. Каждый сорт замачиваем в отдельной таре.

"Это для обеззараживания семян, чтобы не было той проклятой "черной ножки", – объяснил эксперт. 

Замачивание семян в растворе стимуляторов роста

Фермер рекомендует использовать для стимуляции роста препарат "Эпин +". Его необходимо растворить в емкости с 200 мл воды, температура которой составляет 25 °С. По словам эксперта, на упаковке с препаратом указано, что замачивать семена перца необходимо на два часа, но он, руководствуясь своим опытом, советует оставлять их в растворе не менее чем на 18 часов.

"Что дает "Эпин"? Он стимулирует семена быстрее проснуться и дать первый корень", – подчеркнул фермер.

Проращивание семян

Эксперт рекомендует проращивать подготовленные семена в пенопластовых лотках на увлажненных ватных дисках, разделенных на две части. 

"На одну часть вы насыпаете семена тонким шаром, а другой частью накрываете семена", – описал процесс блогер.

После этого лоток необходимо поместить в полиэтиленовый пакет, создав таким образом мини-теплицу, и оставить его в теплом месте. Периодически ватные диски надо увлажнять, чтобы семена и ростки не погибли.

ВИДЕО
Видео: Рідний фермер / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фермеры, температура, советы, стимуляторы, дача, перец, огород, ростки
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