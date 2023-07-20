Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ

По словам эксперта, сливочное масло должно состоять из пастеризованных коровьих сливок.

"Процесс приготовления масла очень простой – взбивают сливки до состояния масла и отделяют жидкость, которая остается при взбивании. Чем больше жидкости уберут, тем выше жирность получится. Вода, которая остается в масле во время его производства, – не что иное, как возможность удешевить продукт", – отмечается в публикации.

При выборе масла эксперт рекомендует обратить внимание на государственные стандарты Украины, указанные на упаковке, – ГСТУ 4399 означает, что продукт может содержать только животные жиры, а ГСТУ 4495 говорит о том, что в масле есть растительные жиры.

"Если масло заметно дешевле других аналогов, это может быть основанием задуматься, что что-то не так. Обычно это происходит именно с маслами меньшей жирности, – подчеркнула иммунолог. – А главный критерий – это запах, структура, цвет".