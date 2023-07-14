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14 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь

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Покупая сыр, его прежде всего нужно попробовать
Покупая сыр, его прежде всего нужно попробовать
Фото: depositphotos.com

На что обратить внимание при покупке твердого сыра в магазине, в комментарии редакции украинского кулинарного сайта Shuba рассказал украинский технолог-сыровар Роман Хаецкий.

По словам эксперта, покупая сыр, его прежде всего нужно попробовать. Только после этого можно делать вывод о его качестве.

Хаецкий отметил, что качественный сыр не может стоить 100 грн за 1 кг. Он также обратил внимание на срок годности продукта.

"Это показатель, который часто вводит нас в заблуждение. Есть крупные производители с качественными промышленными сырами, они уделяют большое внимание целому ряду процедур по санитарии и безопасности, благодаря которым тот же кусочек сыра в вакууме может храниться до шести месяцев. Это не потому, что он химический, а потому, что огромные средства таких предприятий инвестированы в то, чтобы обеспечить правильные условия хранения этого сыра и условия, в которых он паковался, это все больше касается твердых сыров", – рассказал сыровар.

Он отметил, что сыры, нарезанные и упакованные на меньших производствах, имеют и меньший срок годности, который составляет в среднем 30 суток.

"Эти сыры также изготовлены со всеми требованиями к безопасности продукта, но упаковочное оборудование малых форматов не дает возможности гарантировать столь долгие сроки годности", – объяснил эксперт.

Контекст:

Хаецкий рекомендует хранить сыры, завернув их в неплотный пергамент, а затем в пакет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сыр, лайфхак
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