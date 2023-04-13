На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов

Фруктовые деревья

Самым лучшим вариантом древесины для приготовления шашлыка являются фруктовые деревья – вишня, яблоня и груша. Они дают хороший жар и имеют длительный срок горения. Мясо, приготовленное на таких дровах, имеет приятный аромат.

Заготавливать дрова из фруктовых деревьев необходимо в конце осени, не снимая с них кору.

На дровах из вишни эксперты рекомендуют готовить шашлык из баранины, свинины и телятины, а также дичь.

Дрова из яблони подойдут для приготовления телятины, субпродуктов и дичи.

Древесина груши придает шашлыку особо приятный аромат. Эксперты советуют также готовить шашлык на дровах из разных фруктовых деревьев

Лиственные деревья

Для приготовления шашлыка можно использовать только ясень и дуб, предварительно сняв с них кору.

Хвойные деревья

Дрова из хвойных деревьев не используются для приготовления шашлыка. На хвойной древесине можно готовить еду только в закрытой посуде.