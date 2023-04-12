Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо

Зазоры между кусками мяса на шампуре должны быть минимум 0,5 см Фото: pixabay.com

Нарезание мяса. Как не надо

Если мясо нарезать неодинаковыми кусками, шашлык получится местами сырым, а местами подгорит.

Как надо

Стараться нарезать мясо одинаковыми по размеру кусками.

Фото: pixabay.com

Нанизывание шашлыка. Как не надо

При жарке шашлыка не стоит спешить и пытаться пожарить все мясо за один раз, так как он получится недожаренным, а некоторые куски и вовсе будут сырыми.

Как надо

Зазоры между кусками должны быть минимум 0,5 см.

Мясо и овощи. Как не надо

Для приготовления овощей понадобится меньше времени, чем для приготовления шашлыка. Если их жарить на одном шампуре, овощи подгорят.

Как надо

Овощи эксперты рекомендуют жарить на отдельном шампуре.

Фото: pixabay.com

Выбор дров. Как не надо

Выбирать для шашлыка дрова разного размера.

Как надо

Для приготовления шашлыка подойдет древесина плодовых или лиственных пород. Дрова должны быть одинакового размера, чтобы огонь был равномерным.