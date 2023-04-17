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17 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения

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Яичная скорлупа содержит много полезных минералов, которые во время варки яиц аккумулируются в воде
Яичная скорлупа содержит много полезных минералов, которые во время варки яиц аккумулируются в воде
Фото: pixabay.com

Воду, в которой варились яйца, можно с пользой применять для полива растений в саду и на огороде, сообщается на украинском сайте "На пенсии".

В публикации отмечается, что яичная скорлупа содержит много полезных минералов, включая фосфор, калий, серу, азот, железо, магний, карбонат кальция и другие компоненты, которые во время варки яиц аккумулируются в воде, поэтому ее часто применяют для полива.

Использование для полива комнатных растений

Вода после варки яиц будет полезна для полива комнатных растений, которые начинают вянуть или засыхать, а также для замачивания семян. 

Поливать растения водой после варки яиц можно раз в три-четыре недели при условии, что не проводилась подкормка грунта. 

Использование для полива огорода

Чтобы салат, баклажаны, тыква и другие бахчевые культуры дали хороший урожай, также можно использовать для полива такую воду. 

При этом она противопоказана для полива огурцов, клубники, фасоли, капусты и шпината, так как переизбыток минеральных солей приведет к возникновению болезней и гибели растений.

Использование для полива сада

Воду после варки яиц можно использовать для полива яблонь, вишен, смородины и малины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: яйца, лайфхак, огород
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