Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения

Яичная скорлупа содержит много полезных минералов, которые во время варки яиц аккумулируются в воде Фото: pixabay.com

В публикации отмечается, что яичная скорлупа содержит много полезных минералов, включая фосфор, калий, серу, азот, железо, магний, карбонат кальция и другие компоненты, которые во время варки яиц аккумулируются в воде, поэтому ее часто применяют для полива.

Использование для полива комнатных растений

Вода после варки яиц будет полезна для полива комнатных растений, которые начинают вянуть или засыхать, а также для замачивания семян.

Поливать растения водой после варки яиц можно раз в три-четыре недели при условии, что не проводилась подкормка грунта.

Использование для полива огорода

Чтобы салат, баклажаны, тыква и другие бахчевые культуры дали хороший урожай, также можно использовать для полива такую воду.

При этом она противопоказана для полива огурцов, клубники, фасоли, капусты и шпината, так как переизбыток минеральных солей приведет к возникновению болезней и гибели растений.

Использование для полива сада

Воду после варки яиц можно использовать для полива яблонь, вишен, смородины и малины.