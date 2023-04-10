На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым

В публикации отмечается, что при проверке лотков нужно обращать внимание не только на их целостность, но и на размер и размещение, так как возможна подмена более дорогих сортов на дешевые со стороны недобросовестных покупателей.

Покупать можно те лотки, в которых яйца имеют один размер и расположены острой стороной вниз. Если же в лотке заметна пересортица и яйца лежат в перевернутом состоянии, их, вероятно, ранее уже заменили на более дешевые.

При покупке яиц на рынке важно обратить внимание на то, помыты они или нет, так как при этом этом смывается защитный слой и бактерии будут иметь доступ внутрь оболочки.