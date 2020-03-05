Forever. Вышел клип рэперов Lil Baby и Lil Wayne. Видео
Американский рэпер Lil Baby обнародовал на своем YouTube-канале клип на трек Forever. Трек записан совместно с рэпером Lil Wayne. В ролике исполнители танцуют на фоне пламени и находясь в автомобилях. Их окружают девушки с черными крыльями за спиной и в масках, инкрустированных кристаллами. Также в кадре фигурируют пачки денег и разбросанные на столе кубики домино.
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