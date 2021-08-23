"Кто дал ей разрешение?", "Энергетика не та!", "Испортила песню. Одни завывания". В сети обсуждают, как Тина Кароль спела песню Кузьмы

Кавер-версия песни "Спи собі сама" от Тины Кароль вошла в фильм "Я, "Победа" и Берлин" Фото: tina_karol / Instagram

"Свое выступление на фестивале "Черноморские игры" Тина Кароль завершила кавером песни "Спи собі сама". Версию артистки можно будет услышать в фильме "Я, "Победа" и Берлин", который был снят по книге Андрея Кузьменко. Премьера кинокартины состоится в марте 2022 года", – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Совсем не то, даже энергетика не та!" – отметила подписчица chekaliukv.

"Испортила песню. Одни завывания. Что попало", – написала inna_tretiak.62.

"Послушала не до конца. Не берет за душу. Он пел эту песню до мурашек. Кто дал ей разрешение петь эту песню?" – спросила petrykart.