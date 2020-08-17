"Love. Peace. Kuzma". Шуров в день рождения Кузьмы встретился с его женой и дочерью

Украинский музыкант Дмитрий Шуров разместил в сети совместные снимки с женой и дочерью погибшего в 2015 году в ДТП певца Андрея Кузьменко (Кузьмы), которому 17 августа исполнился бы 52 года.

Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) на официальной странице в Facebook 17 августа, в 52-й день рождения украинского музыканта Андрея Кузьменко, погибшего в 2015 году в ДТП, поделился снимками, на которых запечатлен с его женой Светланой и дочерью Барбарой в их семейном кафе во Львове.

"Сегодня жена Светлана, друзья и коллеги вспоминают Андрея, делятся забавными и грустными историями, пьют кофе и вино, поют скрябинские песни в честь дня рождения народного музыканта. Love. Peace. Kuzma", – написал он.

Музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля в ДТП в Днепропетровской области. Ему было 46 лет.

В октябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом "За заслуги" І степени.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.