"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска

По словам российского продюсера Андрея Разина, его избранница родом из Краматорска.

56-летний Разин намерен жениться в шестой раз Фото: razin_andrei_lm / Instagram

57-летний российский продюсер Андрей Разин 11 ноября в Instagram обнародовал совместное фото со своей избранницей по имени Ольга.

По словам Разина, они вместе уже два года, а в 2021 году намерены сыграть свадьбу.

"Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска. Ее зовут Ольга. Мы решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей", – написал он.

Разин заявил, что помимо официальной регистрации брака, намерен также обвенчаться со своей избранницей, после чего устроить свадебный тур по России.

Продюсер отметил, что его бывшие жены не против этих отношений.

Разин родился в 1963 году в Ставрополе. Он наиболее известен как продюсер советской и российской группы "Ласковый май".

Новая избранница Разина станет его шестой женой. У продюсера есть сын Илья (1985) от отношений с Ириной Беспаловой, которая была его первой гражданской женой.

В 2017 году Разин похоронил 17-летнего сына Александра, рожденного в браке с четвертой женой Маританой.