"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска

57-летний российский продюсер Андрей Разин 11 ноября в Instagram обнародовал совместное фото со своей избранницей по имени Ольга.
По словам Разина, они вместе уже два года, а в 2021 году намерены сыграть свадьбу.
"Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска. Ее зовут Ольга. Мы решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей", – написал он.
Разин заявил, что помимо официальной регистрации брака, намерен также обвенчаться со своей избранницей, после чего устроить свадебный тур по России.
Продюсер отметил, что его бывшие жены не против этих отношений.
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Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска, Украина. Ее зовут Ольга. Она - прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующим году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет и он живёт в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли «Дискотеки «Союз». Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат. Ольга - из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся. Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы. Маританна создала очень хорошую семью. У неё в браке также появились дети и я за неё безумно рад. Я со своими бывшими жёнами очень дружу. Пользуясь случаем, приглашаю всех на концерты группы «Ласковый май» в рамках свадебного тура, который пройдёт по городам России летом следующего года.
Разин родился в 1963 году в Ставрополе. Он наиболее известен как продюсер советской и российской группы "Ласковый май".
Новая избранница Разина станет его шестой женой. У продюсера есть сын Илья (1985) от отношений с Ириной Беспаловой, которая была его первой гражданской женой.
В 2017 году Разин похоронил 17-летнего сына Александра, рожденного в браке с четвертой женой Маританой.