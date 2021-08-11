11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Кадр из сериала "Семнадцать мгновений весны", который впервые показали по ТВ 11 августа 1973 года. Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Скриншот: Киностудия Горького / YouTube
Представляем календарь событий этого дня.
Этот день в истории:
в 1866-м – в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках;
в 1969-м – в одном из американским клубов в Беверли-Хиллз певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу, состоящую из пяти братьев Jackson 5. Солировал 11-летний Майкл Джексон, который произвел на аудиторию сильнейшее впечатление;
в 1973-м – на советском телевидении состоялась премьера сериала "Семнадцать мгновений весны", снятого режиссером Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. В главной роли – Вячеслав Тихонов;
в 1984-м – президент США Рональд Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению к американцам. События происходили в разгар холодной войны между США и Советским Союзом. Рейган проверял работу микрофона перед началом речи и, не зная, что он уже включен, пошутил на всю страну: "Дорогие американцы, рад сообщить, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут".
В этот день родились:
в 1939-м – Анатолий Кашпировский, советский психотерапевт и гипнотизер;
в 1950-м – Стив Возняк, американский программист, один из основателей фирмы Apple;
в 1955-м – Сергей Мавроди, российский предприниматель, создавший финансовую пирамиду "МММ".
В этот день умерли:
в 1932-м – Максимилиан Волошин, украинский поэт, переводчик, художник-пейзажист и литературный критик. Ему было 55 лет;
в 1996-м – Ванга, болгарская ясновидящая, 85 лет;
в 2014-м – покончил с собой Робин Уильямс, американский актер и стендап-комик, ему было 63 года.
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