15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после

15-летняя Валентина Пино кардинально сменила имидж и теперь является не шатенкой, а блондинкой.

Ранее дочь актрисы выглядела вот так.

Теперь она выглядит так.

Контекст:

Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Они поженились в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Хайек стала второй официальной женой французского бизнесмена. Для нее этот брак был первым.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года.