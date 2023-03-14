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14 марта, 2023
 
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15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после

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Хайек родила дочь в 2007 году
Хайек родила дочь в 2007 году
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек появилась на церемонии вручения премии "Оскар 2023", а затем и на вечеринке Vanity Fair вместе со своей дочерью Валентиной Паломой Пино. Фото знаменитости опубликовало агентство ЕРА.

15-летняя Валентина Пино кардинально сменила имидж и теперь является не шатенкой, а блондинкой.

Ранее дочь актрисы выглядела вот так.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Теперь она выглядит так.

Контекст:

Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Они поженились в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Хайек стала второй официальной женой французского бизнесмена. Для нее этот брак был первым.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, Сальма Хайек, актриса, Оскар 2023
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