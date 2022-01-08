17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен", – подписала она публикацию.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Известно, что двумя днями ранее сын О'Коннор пропал без вести и был объявлен в розыск. Об этом певица также сообщала в Twitter.

"Это сообщение для моего сына Шейна. Шейн, это исчезновение уже не смешно. Ты пугаешь меня до чертиков. Не мог бы ты поступить правильно и явиться в полицейский участок? Если вы знаете, где Шейн, пожалуйста, позвоните в Гарда для его безопасности", – написала певица 6 января.

This is a message for my son, Shane. Shane, it’s not funny any more all this going missing. You are scaring the crap out of me. Could you please do the right thing and present yourself at a Gardai station. If you are with Shane please call the Gardai for his safety. pic.twitter.com/uJWuSJ1bRJ — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022