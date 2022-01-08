Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
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17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

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Двумя днями ранее сын Шинейд О'Коннор пропал без вести
Двумя днями ранее сын Шинейд О'Коннор пропал без вести
Фото: Sinéad O'Connor / Facebook

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой. Об этом 8 января О'Коннор написала в Twitter.

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен", – подписала она публикацию.

Известно, что двумя днями ранее сын О'Коннор пропал без вести и был объявлен в розыск. Об этом певица также сообщала в Twitter.

"Это сообщение для моего сына Шейна. Шейн, это исчезновение уже не смешно. Ты пугаешь меня до чертиков. Не мог бы ты поступить правильно и явиться в полицейский участок? Если вы знаете, где Шейн, пожалуйста, позвоните в Гарда для его безопасности", – написала певица 6 января.

Контекст:

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

О’Коннор замужем четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004).

Теги: Twitter, дети, Шинейд О'Коннор, певица, суицид
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