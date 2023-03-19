17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией

Известно, что на военную службу принцесса отправится осенью 2023 года, а пока что проходит обучение в Атлантическом колледже в Великобритании.
После прохождения курса военной подготовки принцесса получит звание прапорщика военно-морского флота, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании.
Завершив военную подготовку, принцесса Леонор сможет получить высшее образование.
Принцесса Леонор родилась в 2005 году. Она – старшая дочь короля Испании Филипе VI. Принцесса Леонор занимает первое место в очереди на престол.