17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией

Известно, что на военную службу принцесса отправится осенью 2023 года, а пока что проходит обучение в Атлантическом колледже в Великобритании.

После прохождения курса военной подготовки принцесса получит звание прапорщика военно-морского флота, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании.

Завершив военную подготовку, принцесса Леонор сможет получить высшее образование.