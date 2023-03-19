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20 марта, 2023
 
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17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией

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Принцесса Леонор старшая дочь короля Испании Филипе VI
Принцесса Леонор – старшая дочь короля Испании Филипе VI
Фото: ЕРА

17-летняя принцесса Испании Леонор пройдет трехлетний курс военной подготовки, так как в будущем станет главнокомандующим испанской армией. Об этом 16 марта сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.

Известно, что на военную службу принцесса отправится осенью 2023 года, а пока что проходит обучение в Атлантическом колледже в Великобритании. 

После прохождения курса военной подготовки принцесса получит звание прапорщика военно-морского флота, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании. 

Завершив военную подготовку, принцесса Леонор сможет получить высшее образование.

Контекст:

Принцесса Леонор родилась в 2005 году. Она – старшая дочь короля Испании Филипе VI. Принцесса Леонор занимает первое место в очереди на престол.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: образование, Испания, король Фелипе, принцесса, король
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