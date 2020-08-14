18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами

18-летняя дочь убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова Диана Немцова призналась, что до свадьбы ее муж, студент МГУ Дмитрий Матевосов платил за нее в кафе, а теперь – нет.

18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Диана заявила, что после того, как вышла замуж за своего избранника, студента Московского государственного университета Дмитрия Матевосова, финансовые отношения между ними изменились. Об этом она рассказала 13 августа на своей странице в Instagram.

"Когда мы с Димой начали встречаться, он платил за меня в кафе. Нам этот вариант был комфортен. Сейчас оплачиваем все пополам. Для нас это идеальный вариант", – написала она.

2 июля Диана Немцова сообщила, что получила от своего избранника предложение выйти за него замуж. В комментариях дочь Немцова подчеркнула, что свадьба состоится в 2021 году.

2 августа она обнародовала в микроблоге фото со свадебной церемонии, сообщив, что вышла замуж.

Отца Дианы Немцовой – российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.

В браке с Раисой Немцовой в 1984 году у политика родилась дочь Жанна. В отношениях с журналисткой Екатериной Одинцовой у Немцова родился сын Антон (1995) и дочь Диана (2002).

В 2004 году секретарь Немцова Ирина Королева родила ему дочь Софью.