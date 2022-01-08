19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью

"Теперь нас трое – и нашему счастью нет предела", – подписал он публикацию.

"Вы такие милые. Счастья и здоровья вашей семье", – написала sofiyasayko.

"Счастья вам и вашей маленькой дочери. Вы такая красивая семья", – прокомментировала nadabuga6.

"Вы такие красивые, а особенно – ваша доченька", – отреагировала zajcevairina4392019.

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях, а 30 мая 2021 года сделал своей избраннице Иванне предложение. 27 августа стало известно, что у них вскоре родится дочь.

4 декабря 2021 года пара зарегистрировала брак. 30 декабря 2021 года Сасанчин впервые стал отцом.