Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание

У Сасанчина и его невесты Иванны вскоре родится дочь Фото: sasanchyn_official / Instagram

"Упало давление, потеряла сознание. Были в больнице. Уже все более-менее хорошо, завтра вернусь", – сообщила она.

Скриншот: annavi_i / Instagram

"С ребенком абсолютно все хорошо", – добавила избранница артиста.

Скриншот: annavi_i / Instagram