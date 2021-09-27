Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2021
 
Новости

Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Сасанчина и его невесты Иванны вскоре родится дочь
У Сасанчина и его невесты Иванны вскоре родится дочь
Фото: sasanchyn_official / Instagram

23-летняя беременная невеста 19-летнего победителя шоу "Голос країни 10" Романа Сасанчина Иванна была госпитализирована после того, как потеряла сознание. Об этом она сообщила 26 сентября в Instagram Stories.

"Упало давление, потеряла сознание. Были в больнице. Уже все более-менее хорошо, завтра вернусь", – сообщила она.

Скриншот: annavi_i / Instagram
Скриншот: annavi_i / Instagram

"С ребенком абсолютно все хорошо", – добавила избранница артиста.

Скриншот: annavi_i / Instagram
Скриншот: annavi_i / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу на проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка – у пары родится дочь.

Теги: беременность, Роман Сасанчин, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
День учителя: особенности и традиции праздника
День учителя: особенности и традиции праздника
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
"Это очередной скандал". Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди
"Это очередной скандал". Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди
Американская кинокомпания анонсировала съемки фильма, главные роли в котором сыграют ЛГБТ-актеры
Американская кинокомпания анонсировала съемки фильма, главные роли в котором сыграют ЛГБТ-актеры
"Красавчик". Притула показал старшего брата-адвоката
"Красавчик". Притула показал старшего брата-адвоката
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS