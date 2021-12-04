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04 декабря, 2021
 
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Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке

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Сасанчин: После рождения ребенка мы мечтаем сделать пышную свадьбу
Сасанчин: После рождения ребенка мы мечтаем сделать пышную свадьбу
Фото: sasanchyn_official / Instagram

19-летний победитель шоу "Голос країни 10" Роман Сасанчин и его 23-летняя беременная избранница Иванна официально стали мужем и женой. Информация об этом появилась 3 декабря на страничке шоу "Голос країни" в Instagram.

"На самом деле, все было спонтанно и неожиданно. Утром с любимой решили пойти подать документы в загс, думали, что придется ждать еще около месяца, но нас сразу обручили и мы даже не поняли, как это произошло. Оказалось, что если имеешь справку о беременности, то жениться можно через несколько минут. Вечером мы собрали родственников и друзей и символически отпраздновали наш новый статус. Обручальные кольца мы носим уже давно. А после рождения ребенка мечтаем сделать пышную свадьбу", – сообщается в подписи к публикации.

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу на проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка – у пары родится дочь.

Теги: свадьба, Голос країни, беременность, Роман Сасанчин, певец, невеста
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