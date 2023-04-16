20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото

Костюк обручилась, но дату свадьбы пока что не называет Фото: kostyukmarta / Instagram

На снимке Костюк позирует в обнимку со своим избранником, демонстрируя кольцо на безымянном пальце левой руки. Дата свадьбы пока что не называется.

Избранником теннисистки стал украинский финансовый трейдер Георгий Вайкович. Он также разместил их совместное фото на своей странице в Instagram Stories.

На сайте "Спорт 24" сообщается, что в прошлом он был связан с теннисом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@martakostyuk)