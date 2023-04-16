20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото

На снимке Костюк позирует в обнимку со своим избранником, демонстрируя кольцо на безымянном пальце левой руки. Дата свадьбы пока что не называется.
Избранником теннисистки стал украинский финансовый трейдер Георгий Вайкович. Он также разместил их совместное фото на своей странице в Instagram Stories.
На сайте "Спорт 24" сообщается, что в прошлом он был связан с теннисом.
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Костюк ранее состояла в отношениях с российским теннисистом Алексеем Захаровым. После разрыва отношений ее новым избранником стал россиянин, имя которого она не называет. Спортсменка разорвала эти отношения после полномасштабного российского вторжения в Украину.