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16 апреля, 2023
 
Новости

20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото

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Костюк обручилась, но дату свадьбы пока что не называет
Костюк обручилась, но дату свадьбы пока что не называет
Фото: kostyukmarta / Instagram

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обручилась. Об этом она сообщила 15 апреля в Instagram, разместив совместное фото со своим женихом.

На снимке Костюк позирует в обнимку со своим избранником, демонстрируя кольцо на безымянном пальце левой руки. Дата свадьбы пока что не называется.

Избранником теннисистки стал украинский финансовый трейдер Георгий Вайкович. Он также разместил их совместное фото на своей странице в Instagram Stories.

На сайте "Спорт 24" сообщается, что в прошлом он был связан с теннисом. 

Контекст:

Костюк ранее состояла в отношениях с российским теннисистом Алексеем Захаровым. После разрыва отношений ее новым избранником стал россиянин, имя которого она не называет. Спортсменка разорвала эти отношения после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Марта Костюк
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