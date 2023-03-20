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Калинина и Костюк установили личные рекорды в рейтинге WTA. Киченок обновила национальный рекорд Украины в парном рейтинге WTA

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Первая ракетка Украины Калинина улучшила положение в мировом рейтинге, установив личный рекорд
Первая ракетка Украины Калинина улучшила положение в мировом рейтинге, установив личный рекорд
Фото: EPA

В обновленном 20 марта рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась на 29-е место, которое стало для нее пока лучшим в карьере.

Калинина обновила свой личный рекорд, установленный в конце февраля, когда первая ракетка Украины поднялась на 29-ю позицию в рейтинге WTA.

Марта Костюк также обновила личный рекорд, поднявшись на две позиции. Теперь у нее 38-е место в мировом рейтинге.

Леся Цуренко поднялась на 14 позиций и стала №81 в рейтинге WTA. На 84-м месте Екатерина Байндль (минус две позиции), №136 – Даяна Ястремская (плюс шесть позиций), №154 – Дарья Снигирь (плюс четыре).

Пребывающая в декретном отпуске Элина Свитолина опустилась на 206 мест, занимая 1081-ю строчку в рейтинге WTA. Бывшая первая ракетка Украины объявила о возобновлении карьеры и в апреле планирует сыграть на турнире в США.

Рейтинг WTA в одиночном разряде продолжает возглавлять Ига Швентек из Польши. Вторая – Арина Соболенко из Беларуси, выступающая сейчас под нейтральным флагом, третья – Джессика Пегула (США).

В рейтинге WTA в парном разряде Людмила Киченок поднялась на одну позицию и теперь занимает седьмое место, благодаря чему обновила не только свой личный, но и национальный рейтинговый рекорд Украины. В одиночном разряде Киченок сейчас №1020 WTA.

Марта Костюк занимает 30-е место в парном рейтинге WTA, Надежда Киченок – 60-я. Лидирует здесь чешская теннисистка Екатерина Синякова.

Теги: Украина, теннис, Элина Свитолина, рекорд, карьера, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Ангелина Калинина, Ига Швентек
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