21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере

По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле.
"А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Анной Борисюк в роли Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами", – написала она, опубликовав гастрольный график.
Анна (2002) – дочь Сумской и ее второго мужа, украинского актера Виталия Борисюка.
У Анны есть старшая единоутробная сестра Антонина Паперная. Ее отец – первый супруг Сумской, украинский артист Евгений Паперный.
Антонина вместе с детьми и гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем живет и работает в стране-агрессоре РФ.