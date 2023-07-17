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17 июля, 2023
 
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21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере

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По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле
По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольаг Сумская 17 июля в Facebook сообщила, что ее младшая дочь Анна Борисюк окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле. 

"А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Анной Борисюк в роли Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами", – написала она, опубликовав гастрольный график.

Контекст:

Анна (2002) – дочь Сумской и ее второго мужа, украинского актера Виталия Борисюка. 

У Анны есть старшая единоутробная сестра Антонина Паперная. Ее отец – первый супруг Сумской, украинский артист Евгений Паперный.

Антонина вместе с детьми и гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем живет и работает в стране-агрессоре РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ольга Сумская, актриса, спектакль, Анна Борисюк
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