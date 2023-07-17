21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере

По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле Фото: Ольга Сумська / Facebook

По словам Сумской, теперь они с 21-летней дочерью будут вместе играть в одном спектакле.

"А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Анной Борисюк в роли Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами", – написала она, опубликовав гастрольный график.