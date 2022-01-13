24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram

На блог Кайли Дженнер в Instagram подписано 300 млн из 1,3 млрд общего количества пользователей этой соцсети Фото: kyliejenne / Instagram

Ранее первое место в этом рейтинге занимала американская певица Ариана Гранде (289 млн фолловеров), а сейчас она находится на втором. На третьем месте расположилась американская певица Селена Гомес (289 млн).

Всего в Instagram зарегистрировано 1,3 млрд пользователей. Наибольшее количество фолловеров зарегистрировано у аккаунта самой сети (460 млн).

Среди мужчин лидером по количеству подписчиков является нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду – сейчас его читают 389 млн пользователей. Год назад он стал первым человеком, на которого подписалось 250 млн пользователей этой сети.