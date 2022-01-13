24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram

Ранее первое место в этом рейтинге занимала американская певица Ариана Гранде (289 млн фолловеров), а сейчас она находится на втором. На третьем месте расположилась американская певица Селена Гомес (289 млн).
Всего в Instagram зарегистрировано 1,3 млрд пользователей. Наибольшее количество фолловеров зарегистрировано у аккаунта самой сети (460 млн).
Среди мужчин лидером по количеству подписчиков является нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду – сейчас его читают 389 млн пользователей. Год назад он стал первым человеком, на которого подписалось 250 млн пользователей этой сети.
Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.
Дженнер известна как участница шоу "Семейство Кардашян" – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер.
8 сентября 2021 года она подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда, американского рэпера Трэвиса Скотта.